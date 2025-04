Vídeo não prova armação de militares em 8/1; Planalto já tinha sido atacado

O que diz o post

"Vejam isso", diz uma mensagem sobreposta a um vídeo que mostra militares mexendo em uma escrivaninha dentro do Palácio do Planalto. Um dos agentes retira as gavetas e os objetos que estão em cima do móvel e o leva para frente de uma escada, onde monta uma espécie de barreira com o auxílio de outras peças. Com os pés, ele tenta afastar alguns itens espalhados pelo chão.

Um homem, também com imagem sobreposta ao vídeo, diz: "E agora? O que que vão falar? Deem uma olhada nisso. Vazou novas imagens do 8 de janeiro. Agora tá explicado por que que as imagens não apareciam. Olha porque tanta resistência para divulgar as imagens. Centenas de patriotas desarmados presos, enquanto os únicos armados dentro do Planalto estavam fazendo isso".

Por que é falso

Imagens foram gravadas após início da invasão do Planalto. Para verificar o que aconteceu com exatidão, o UOL Confere consultou os registros das câmeras de segurança do Planalto, que foram cedidos à CPI do 8/1 e podem ser acessadas publicamente (aqui). Pelo próprio vídeo contido nas peças enganosas, identifica-se parcialmente o horário da ação: 16h. A invasão teve início por volta das 15h e só foi controlada no meio da noite (aqui).

Cena ocorreu no terceiro andar do Planalto. Ao todo, há 33 registros de câmeras de segurança diferentes. Por meio de uma busca reversa de imagens, é possível concluir que a cena ocorreu no mesmo local onde estava o relógio de D. João 6º, derrubado no chão por um manifestante. A peça ficava no terceiro andar, no corredor oeste (aqui).