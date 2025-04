Ursos não bloquearam entrada do parque Yellowstone; imagem foi feita por IA

O que diz o post

As publicações contêm uma imagem na qual uma grande quantidade de ursos adultos e de filhotes está deitada ao longo de uma estrada, que corta uma região com muitas árvores de grande porte.

"Ursos formam cerco sem precedentes na Enseada de Yellowstone - os cientistas temem saber algo que nós não sabemos", diz o texto que acompanha a postagem, que afirma também que os animais "recusaram-se a se mover, causando atrasos no tráfego, evacuações dos acampamentos e uma crise existencial entre os guardas-florestais". A mensagem ainda cita o "doutor Henry Clawson", identificado como cientista da vida selvagem de Yellowstone, que classifica o fenômeno como "muito preocupante".

De acordo com as peças enganosas, o fato teria ocorrido no dia 22 de março.

Por que é falso

Imagem foi gerada por inteligência artificial. O UOL Confere submeteu a cena à análise do Hive Moderation, especializado na identificação de manipulação digital. A ferramenta apontou uma probabilidade de 99,9% de a imagem ter sido gerada com o auxílio de programas de inteligência artificial (abaixo).