Vídeo mostra ato contra Bolsonaro em 2021, não contra anistia em 2025

As duas cenas são colocadas lado a lado com o intuito de comparar a quantidade de pessoas em cada uma delas, dando a entender que houve um público muito maior no protesto organizado pela esquerda.

"Veja a diferença entre o ato pela anistia de Bostonaro em Copacabana e o ato da esquerda contra a anistia na Av. Paulista", diz texto que acompanha as imagens.

Por que é falso

Imagens são de ato contra Bolsonaro em 2021. Com o auxílio de uma busca reversa, é possível identificar que o vídeo do protesto na avenida Paulista foi gravado em 2021. Em 29 de maio daquele ano, manifestantes se reuniram no local em um ato contra o então presidente Bolsonaro, com críticas à gestão durante a pandemia de covid-19 (aqui e aqui). O conteúdo foi originalmente publicado no perfil oficial do PT no X (antigo Twitter) naquele mesmo dia (aqui e abaixo).

São Paulo entoa um só mantra ? #ForaBolsonaro pic.twitter.com/Dt5eaAvBYf -- PT Brasil (@ptbrasil) May 29, 2021

Manifestação contra anistia em São Paulo não passou pelo Masp. No ato do último domingo, os manifestantes se concentraram na região da praça Oswaldo Cruz (destacado em amarelo, no mapa abaixo), passaram pela avenida Paulista e se dirigiram ao antigo prédio do DOI-CODI (em verde), localizado na rua Tutóia (aqui e abaixo). O Masp (em roxo) ficou fora do trajeto da manifestação.