Vídeo de cratera em Mianmar após terremoto foi criado por IA

Por que é falso

Vídeo foi publicado por perfil que cria conteúdo com uso de IA. Por meio de uma busca reversa, verifica-se que agências internacionais de checagem também analisaram o mesmo conteúdo (aqui, em inglês, aqui, em espanhol, e aqui, em italiano). Em algumas versões do mesmo vídeo, é possível identificar o seu autor. Trata-se de um perfil no TikTok especializado na produção de imagens com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial (aqui). O conteúdo foi apagado do perfil.

Ferramenta confirma que cenas foram geradas por IA. O UOL Confere submeteu o vídeo compartilhado pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, programa especializado em identificar alterações digitais. A ferramenta apontou uma probabilidade de 71% de uso de ferramentas de inteligência artificial no conteúdo em questão (abaixo).

Imagem: Reprodução

Terremoto atingiu Mianmar e Tailândia. Na sexta-feira da semana passada, um terremoto de magnitude 7,7 na escala Richter atingiu os dois países asiáticos. Segundo balanço divulgado ontem pelas autoridades de Mianmar, o número de mortos no país chegou a 3.085, com 4.715 feridos e 341 pessoas ainda desaparecidas (aqui). O tremor foi o mais violento em décadas. O atendimento médico às vítimas enfrenta situações precárias, uma vez que o sistema de saúde foi gravemente afetado por um conflito civil no país (aqui).

Viralização. Um post no Instagram com o vídeo gerado por IA tinha mais de 14 mil curtidas até a tarde de hoje.