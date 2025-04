Vídeo mescla imagens geradas por IA com cenas reais de terremoto na Ásia

Arranha-céu desabou na Tailândia. Entre as imagens verdadeiras, está a do desabamento de um prédio de mais de 30 andares em Bangkok, capital do país. A construção abrigaria a nova sede do Escritório de Auditoria do Estado da Tailândia. O governo investigará o caso e há questionamentos sobre a qualidade dos materiais utilizados na obra (aqui).

Água de piscina no alto de prédio transbordou em Bangkok. Também na capital tailandesa, outra cena real contida na publicação enganosa impressionou: as águas de uma piscina no alto de um prédio transbordaram, criando uma espécie de cachoeira (aqui e abaixo).

Terremoto causou mais de 3.000 mortes. De acordo com boletim divulgado ontem pelas autoridades de Mianmar, 3.085 pessoas morreram devido ao tremor. Há ainda 4.715 feridos e 341 pessoas desparecidas (aqui). O conflito civil que toma conta do país agravou a já precária situação do sistema de saúde, o que compromete o atendimento aos sobreviventes (aqui).

Viralização. Um post no Instagram tinha mais de 13.400 curtidas até hoje.

