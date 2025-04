Trump não taxou aço e alumínio do Brasil após Lula pedir para 'falar manso'

O que diz o post

A postagem reproduz duas notícias de veículos brasileiros. A primeira é do portal Metrópoles, cujo título é "Lula manda recado para Trump: 'Fale manso comigo" e foi publicada em 11 de março às 13h51. Já a segunda é do jornal Folha de S.Paulo: "EUA confirmam tarifa de 25% sobre aço e alumínio do Brasil a partir desta quarta (12)", que foi ao ar às 18h13 do mesmo dia.

A peça desinformativa dá a entender que há uma relação de causa e efeito entre os dois fatos, insinuando que a declaração de Lula levou Trump a responder com uma retaliação que atingiria apenas o Brasil.

"Lula truca e Trump pede 6", diz a mensagem que abre o post, que ainda traz uma foto de Lula de cabeça baixa e cobrindo o rosto com a mão e uma imagem de Trump com um sorriso e dedo em riste.

Por que é distorcido

Trump anunciou taxas sobre aço e alumínio em fevereiro. No dia 9 daquele mês, Trump anunciou o aumento nas tarifas para o aço e alumínio de todos os países. O presidente dos EUA assinou a decisão, que impôs uma taxa de 25% para esses dois produtos, no dia seguinte. O Brasil foi um dos países mais afetados (aqui, aqui e abaixo). Em 5 de março, Trump ratificou a medida em um discurso no Congresso (aqui). As novas alíquotas entraram em vigor uma semana depois (aqui).