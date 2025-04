Fux não criticou ministros do STF e sua fala é anterior à posse de Trump

Um discurso de Luiz Fux, no qual ele diz que os ministros do STF não são "juízes eleitos" e que "o Brasil não tem governo de juízes", era uma crítica à classe política, e não aos seus colegas de toga, ao contrário do que insinuam posts nas redes sociais.

Além disso, o pronunciamento de Fux não tem relação com as ações de Donald Trump nem com a ida do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) aos Estados Unidos. A fala foi feita em junho de 2024, quando o presidente norte-americano era Joe Biden e o filho de Bolsonaro ainda estava no Brasil.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.