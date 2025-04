Trump não ligou para Bolsonaro durante ato pela anistia em São Paulo

Assessor não entregou celular a Bolsonaro durante discurso. Em toda a sua fala de cerca de 25 minutos no ato na Paulista (aqui e abaixo), Bolsonaro não recebeu qualquer aparelho celular de um assessor nem disse ao público presente que havia acabado de receber uma ligação de Trump, como afirmam os conteúdos enganosos.

Não há posts de Bolsonaro sobre suposta ligação de Trump. As redes sociais do ex-presidente (aqui, aqui, aqui e aqui) também não têm quaisquer postagens registrando o momento da suposta conversa por telefone entre ele e Trump durante a manifestação a favor da anistia.

Bolsonaro cita Trump duas vezes durante manifestação. Em seu discurso durante o ato na Paulista, o ex-presidente menciona o republicano duas vezes. Na primeira, diz que "graças a Deus Donald Trump se elegeu nos Estados Unidos e só tenho gratidão a ele" (aqui). Nna segunda, criticou o "ativismo judicial para cassar a direita, como cassaram Le Pen na França e como quiseram cassar Trump nos EUA" (aqui).

Ato de Bolsonaro na Paulista não reuniu milhões. De acordo com o Monitor do Debate Político, quase 45 mil pessoas compareceram à manifestação a favor da anistia (aqui). Já o Datafolha estimou o público em 55 mil pessoas (aqui). Ambas as medições apresentam números bem inferiores aos "milhões" a que se referem as postagens desinformativas.

Viralização. Uma publicação no Facebook tinha mais de 15 mil visualizações até hoje.