Post engana ao comparar inocentado de homicídio com pichadora do batom

O que diz o post

Um vídeo que mostra a leitura de uma sentença de absolvição de um homem algemado com um uniforme vermelho escrito Depen é compartilhado com as seguintes legendas: "Débora com um batom escrever a frase dita por um "guardião da Justiça": "perdeu mané" e está presa há dois anos e pode pegar 14 anos de prisão. Enquanto bandidos matam são inocentados. Vivemos uma demôniocracia!" e "Débora não matou e os demônioscratas querem imputar 14 anos de prisão. Acusado de homicídio duplamente qualificado é absolvido no Tribunal do Júri".

Por que é distorcido

Caso de homicídio aconteceu em MG. Pelo uniforme vermelho foi possível identificar que se tratava de um preso do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (aqui). Uma busca reversa também levou ao conteúdo originalmente publicado na página do advogado Yuri Ventura, que defende o homem que aparece na gravação (aqui). Ao UOL Confere, ele disse que seu cliente foi absolvido por falta de provas.

Acusado foi julgado duas vezes. No vídeo, a juíza lê o nome de outra pessoa, mas o homem que aparece na gravação é Fabiano Luiz Nalesso de Araujo, segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele foi preso acusado de homicídio duplamente qualificado pelo assassinato de Mailson Mendes Lacerda. O caso aconteceu em maio de 2021 e foi noticiado pela imprensa na época (leia aqui). Ele foi acusado de participar do homicídio, que teria sido cometido por ciúmes.

Testemunhos de "ouvi dizer". Fabiano foi submetido a dois julgamentos no tribunal do júri. No primeiro, ele foi condenado a 14 anos de prisão. A defesa recorreu. Ao julgar a apelação, o desembargador Henrique Ab-ackel Torres afirmou que nenhuma das testemunhas presenciou o crime. Ele anulou a decisão do júri e determinou um novo julgamento. "Conforme decidido diversas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça, em um "Estado Democrático de Direito", ninguém poderia ser condenado com base exclusivamente em 'testemunha por ouvir dizer'", afirmou o magistrado.