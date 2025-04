É falso que primeira-ministra mandou muçulmanos deixarem a Austrália

O que diz o post

Publicação em rede social afirma que a ex-primeira-ministra disse que "os muçulmanos que exigem a lei Sharia foram convidados a deixar a Austrália até quarta-feira, pois a Austrália considera os muçulmanos fanáticos como terroristas." Segundo o texto desinformativo, ela também teria declarado: "Todas as mesquitas serão registradas e os muçulmanos cooperarão conosco neste processo." E completado: "Nós falamos inglês aqui, não árabe, urdu ou qualquer outra língua islâmica." O conteúdo tem circulado recentemente no WhatsApp e foi postado este mês em perfis no Facebook.

Por que é falso

Não há evidência de que Julia Gillard tenha feito a declaração. Uma procura nas redes sócias da ex-primeira-ministra não localizou nenhuma fala similar a essa (aqui, aqui e aqui). Uma busca no Google pelo nome dela e o termo "muçulmanos" e "muslims" (muçulmanos, em inglês) também não trouxe nenhum resultado de que a australiana tenha dado a declaração (aqui e aqui, em inglês)

Desinformação é antiga. O texto desinformativo circula pelo menos desde 2020, quando foi checada pela Reuters (aqui, em inglês). Em 2023, Lupa (aqui) e o Boatos.org (aqui) também desmentiram a informação.

Gillard não é primeira-ministra desde 2013. Ela tomou posso do cargo em 14 de setembro de 2010 (aqui) e deixou o posto em 2013 (aqui).