Post engana ao comparar 8 de Janeiro à invasão da Câmara pelo MLST em 2006

O que diz o post

Um vídeo com ilustrações é compartilhado com uma narração que afirma que em 2006, um grupo de manifestantes vestidos de vermelho invadiu o Congresso Nacional, quebrou tudo e um só homem foi detido. De acordo com o post enganoso, um juiz teria decidido que a ação deste homem foi "liberdade de expressão", o absolvido teria dado entrevista para a imprensa em seguida e foi tido como herói.

Por que é distorcido

A invasão acabou com 497 pessoas presas e mais de 20 feridas. A depredação promovida pelo MLST (Movimento de Libertação dos Sem-Terra), um movimento dissidente do MST, aconteceu no dia 6 de junho de 2006 (leia aqui, aqui e aqui). Na época, o MPF denunciou 116 militantes por crime contra a segurança nacional, formação de quadrilha, lesões corporais leves e graves, dano ao patrimônio público e resistência qualificada (aqui e aqui). A denúncia foi aceita pela Justiça em agosto daquele ano (aqui).

No ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF), manifestantes detidos após invadirem a Câmara dos Deputados em junho de 2006 Imagem: Lula Marques/Folhapress

Extinção de punibilidade em 2015. Ao UOL Confere, a 10ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal disse que no dia 21 de maio de 2015 foi proferida sentença de extinção de punibilidade de Bruno Costa de Albuquerque Maranhão por causa de seu falecimento. Ele era líder do MLST e morreu em 2014. Os outros 115 réus tiveram a punibilidade extinta por prescrição. A sentença transitou em julgado em maio de 2016.