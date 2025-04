É falso que Lula admitiu que roubou; vídeo recorta parte da fala

Por que é falso

Trecho omite contexto. Em uma busca por frases da fala de Lula no Google, foi possível localizar um vídeo com o trecho usado no vídeo desinformativo e também a íntegra do discurso do presidente. O vídeo com um recorte dessa fala foi publicado no canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, de São Paulo (aqui). Já a transcrição da íntegra do discurso está disponível na página do Palácio do Planalto (aqui). A fala aconteceu durante um encontro do presidente com representantes de centrais sindicais em 18 de janeiro de 2023 em Brasília. A íntegra da transmissão do evento com o pronunciamento do presidente está disponível no Youtube da TV Brasil (aqui e abaixo).

Lula disse que não se escondeu quando foi acusado. Ao contrário do que afirma o post, o petista não "assumiu que roubou". Ele disse que políticos quando roubam ou fazem "qualquer bobagem" e são denunciados, se escondem, mas ele, ao contrário disso, foi para cima dos acusadores. O post desinformativo cortou justamente a parte final, quando ele disse: "Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores, porque eu tinha certeza, eu tinha certeza que os acusadores estavam mentindo. E pude provar isso." Veja a fala completa:

Mas muita gente achou que era impossível eu voltar à presidência da República. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia voltar, porque o político quando rouba ele submerge, quando ele faz qualquer bobagem que faz uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores, porque eu tinha certeza, eu tinha certeza que os acusadores estavam mentindo. E pude provar isso. Lula

0:00 / 0:00

Lula se referia às anulações de suas condenações na Lava Jato. Após esse trecho, o petista disse que recusou acordo em defesa da sua dignidade e que foi graças a seus apoiadores que ele pôde voltar à presidência. Veja a transcrição do trecho imediatamente seguinte ao usado no post desinformativo: