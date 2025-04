É falso vídeo de Ratinho oferecendo cartão de crédito Blue Bird; é golpe

Por que é falso

Voz de Ratinho foi manipulada digitalmente. O UOL Confere submeteu o vídeo utilizado pelas publicações enganosas à análise do Hive Moderation, programa especializado na identificação de alterações digitais de conteúdo. A ferramenta apontou uma possibilidade de 74% de que houve manipulação no áudio com o auxílio de inteligência artificial (abaixo).

Imagem: Reprodução

No vídeo original, Ratinho fala de cadeirada de Datena em Marçal. Por meio de uma busca reversa, é possível identificar o conteúdo original e que foi alterado nas peças fraudulentas. Ratinho publicou o material em suas redes sociais em setembro de 2024. Ele fala sobre um polêmico episódio ocorrido durante um dos debates com os candidatos à Prefeitura de São Paulo: a cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB) (aqui). O apresentador brinca com o episódio e "convida" os dois para brigarem no programa dele no SBT (aqui e abaixo).

Vítima paga, mas nunca recebe o cartão de crédito. Ao clicar no link indicado pelas postagens, o usuário é redirecionado para uma página que contém um formulário para o preenchimento de dados pessoais, como nome completo e CPF. Há um aviso de que é necessário pagar uma taxa para supostamente concluir a ativação do cartão, que seria entregue em até um dia útil via Sedex. No site Reclame Aqui, diversos usuários se queixam de que, mesmo após o pagamento, nunca receberam o cartão (aqui, aqui, aqui e aqui). Também há reportagens que alertam tratar-se de um golpe (aqui e aqui).