Homem retirado à força da Câmara não é o deputado Glauber Braga

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar o vídeo de um homem sendo retirado à força da Câmara e identificado como se fosse o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ).

A pessoa retirada pelos policiais legislativos é um manifestante que protestava contra a escala 6x1 de trabalho. O episódio ocorreu em fevereiro. Braga permanece nas dependências da Câmara e completou hoje seis dias em greve de fome em protesto contra sua cassação.

O que diz o post

A postagem contém o vídeo de policiais retirando à força um homem de dentro da Câmara dos Deputados. O texto "Imagem do deputado federal Glauber Braga sendo retirado do salão onde acontece as sessões" está sobreposto ao texto.