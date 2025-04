Lula dizendo ‘chama o Samu’ não é deboche de Bolsonaro; vídeo é de março

O que diz o post

A publicação feita esta semana contém um vídeo que mostra Lula usando um boné do Samu e dentro de uma ambulância. "Gente, chama o Samu. Chama o Samu, 192, e você vai perceber que com rapidez a gente vai cuidar do povo brasileiro", diz o presidente.

"Lula debocha de Bolsonaro em vídeo: 'Chama o Samu'", diz uma mensagem sobreposta ao vídeo, que não traz qualquer referência sobre a data em que foi veiculado.

Por que é distorcido

Vídeo de Lula sobre o Samu foi publicado antes da internação de Bolsonaro. Por meio de uma busca reversa, verifica-se que o conteúdo original foi postado nas redes sociais do petista em 14 de março, portanto antes da internação de Bolsonaro e sem qualquer relação com o fato, ao contrário do que afirmam os posts enganosos. No vídeo, Lula fala da entrega de cerca de 800 ambulâncias do Samu para todas as regiões do país, em trecho que foi omitido nas peças desinformativas (aqui e abaixo).