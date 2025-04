Lula não falsificou diploma universitário com erros de português

O que diz o post

No vídeo, uma mulher mostra reportagem da Gazeta do Povo com o título "Diploma dado a Lula tem erro de português; universidade nega ter produzido documento". Ela diz que o "diploma de Lula é falso, tem erros de português e a universidade declara 'nunca nem vi'".

Porque é distorcido

Diploma simbólico foi dado após Justiça barrar título a Lula. Em agosto de 2017, um dia antes da entrega, a Justiça Federal da Bahia suspendeu o título de doutor honoris causa que seria dado a Lula pela UFRB (aqui e aqui). Em protesto, alunos da instituição deram ao ex-presidente um diploma sem validade (aqui)

Documento continha erros de português. A imagem do diploma simbólico foi compartilhada pelo sociólogo Emir Sader em uma rede social (aqui e abaixo). O caso acabou viralizando porque havia dois erros de português nele. No começo do texto, uma vírgula separa o sujeito do predicado: "A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, [sic] concede ao maior presidente da República Federativa do Brasil, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o torneiro mecânico, o título de doutor honoris causa". Na sequência, o texto aparece assinado por "dicentes" da UFRB", quando o correto é "discentes" (aqui).