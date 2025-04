Namíbia não deportou mais de 500 cidadãos americanos

Abaixo da mensagem, uma foto de Netumbo e uma de Trump, colocadas lado a lado, completam a publicação.

Por que é falso

Governo da Namíbia negou que tenha deportado cidadãos dos EUA. "A presidência da Namíbia deseja deixar categoricamente claro que nenhuma ordem ou declaração de deportação foi emitida pela presidente e que nenhuma deportação em massa de cidadãos americanos está em andamento", afirmou o governo do país em nota divulgada em suas redes sociais (aqui, aqui e abaixo, em inglês).

Presidency Appeals for Public Vigilance Following Fake Social Media Posters Attributing False Statements to President Netumbo Nandi-Ndaitwah



The Presidency has noted with concern the circulation of social media posts and online articles alleging that President Netumbo pic.twitter.com/AncAtc91yV -- Namibian Presidency (@NamPresidency) April 16, 2025

País africano reiterou ter "relações sólidas" com os EUA. O governo namibiano ressaltou que "permanece comprometido em manter relações diplomáticas e bilaterais sólidas com os EUA, e todas as questões de imigração são tratadas por meio dos canais legais e diplomáticos estabelecidos", e frisou que "continua a respeitar as normas internacionais, incluindo as políticas de vistos e imigração, baseadas no respeito mútuo e na reciprocidade".

Namíbia diz que posts "tentam manchar imagem" da presidente. O governo do país africano ainda afirmou que "observou com preocupação" a circulação destas "informações falsas": "Essas postagens apresentam citações e imagens fabricadas com informações falsas, com o objetivo de manchar a imagem da presidente, do governo da Namíbia e criar potencial constrangimento diplomático".