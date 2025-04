Bolsonaro não se internou para acobertar plano de fuga

Por que é falso

Bolsonaro fez cirurgia em Brasília. O ex-presidente passou mal quando estava em agenda no Rio Grande do Norte no dia 11 de abril. Bolsonaro sentiu fortes dores na região do abdômen e buscou atendimento médico. Ele foi transferido para Brasília no dia seguinte com obstrução intestinal. Na capital federal, o ex-presidente foi submetido a uma cirurgia de 12h no Hospital DF Star.

Causa do problema de saúde. A obstrução intestinal foi causada por uma dobra do intestino delgado que dificultava o trânsito intestinal, segundo o boletim médico. A cirurgia —que também reconstruiu a parede abdominal— ocorreu sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue. Bolsonaro está internado na UTI do hospital desde então, sem previsão de alta ainda. Esta é a sexta cirurgia do ex-presidente desde que ele foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral de 2018.

STF votou para tornar Bolsonaro réu em 26 de março. A decisão do Supremo de aceitar a denúncia da PGR contra o ex-presidente por tentativa de golpe aconteceu no mês passado.

Bolsonaro está com passaporte apreendido desde o ano passado. Em janeiro, o ministro do STF Alexandre de Moraes negou pedido da defesa de Bolsonaro para devolução de seu passaporte e autorização de viagem para fora do país. Na ocasião, ele pedia para participar da posse do presidente dos EUA, Donald Trump (aqui). Moraes manteve a apreensão do passaporte do ex-presidente por risco de fuga por causa de declarações públicas de Bolsonaro sobre o assunto.

Aeródromos de Limoeiro do Norte (CE) são de uso privativo. Segundo registros da Anac, o aeródromo Gládia Girão pertence à empresa Girão Agronegócios SA, cujo presidente é o ex-deputado e ex-senador Luiz Prata Girão (aqui e aqui). Já o aeródromo Jeová Gomes pertence a Jeová Gomes de Souza.