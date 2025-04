Comitiva oficial dos EUA no funeral do papa tinha ao menos cinco pessoas

Não é verdade que a comitiva dos Estados Unidos para o funeral do papa Francisco era composta apenas do presidente Donald Trump e da primeira-dama Melania Trump.

Lista de presença inclui ainda outras três pessoas. Além disso, 15 parlamentares americanos foram ao funeral, que também teve a presença do ex-presidente Joe Biden.

O que diz o post

Publicações usam imagens de Donald Trump e Melania Trump no funeral do papa para afirmar que a delegação dos Estados Unidos era composta apenas pelos dois, enquanto que a comitiva do Brasil, liderada por Lula, enviou mais de 17 pessoas. A comparação é feita para criticar o uso de verba pública ao enviar um grupo maior que o dos norte-americanos.