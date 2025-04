Post manipula vídeos para insinuar que Lula foi vaiado em Alagoas

0:00 / 0:00

Lula assinou ordem para obras em Alagoas. Na cerimônia citada, o presidente assinou uma ordem de serviço para a realização das obras do quinto trecho do canal do sertão alagoano, que levará água para esta região do estado.

Público vaiou governadora de Pernambuco, e não Lula. A segunda parte utilizada pelas publicações enganosas edita uma declaração de Lula durante ato em Recife. No conteúdo original (aqui e abaixo), o presidente reclama das vaias do público para Raquel Lyra: "Quando vocês estavam vaiando a governadora, vocês estavam me vaiando, porque ela não está aqui porque ela quer estar aqui, ela está aqui porque ela foi convidada por nós".

Raquel e Lula assinaram acordo sobre Fernando de Noronha. O presidente e a governadora acertaram a gestão compartilhada do arquipélago e encerraram uma batalha judicial para torná-lo um território federal, e não parte de Pernambuco (aqui). Raquel Lyra deixou o PSDB e se filiou ao PSD em março deste ano. Ela havia feito críticas à postura do seu antigo partido por fazer oposição ao governo Lula (aqui). Durante o segundo turno das eleições de 2022, ela não declarou apoio a nenhum dos candidatos que disputavam o Palácio do Planalto.

Este conteúdo também foi checado pela Reuters.