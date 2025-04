Nubank não está pagando até R$ 10 mil de indenização; trata-se de golpe

O Nubank alertou que se trata de um golpe e recomendou aos seus clientes para que denunciem postagens desse tipo.

O que diz o post

Algumas postagens trazem um vídeo de Nikolas Ferreira respondendo à suposta questão de um de seus seguidores nas redes sociais: "É vdd que a Justiça obrigou a Nubank indenizar todo mundo em até 10 mil reais?". "Sim, é verdade. A Nubank está sendo obrigada pela Justiça a indenizar todo mundo que já criou uma conta no aplicativo", diz o áudio atribuído ao deputado.

Na sequência, são exibidas duas supostas notícias sobre o assunto: uma do UOL, cujo título é "Clientes da Nubank podem receber indenização de R$ 1.518,00 a R$ 10.626,00"; e outra do g1, com a manchete "Todos clientes da Nubank podem receber indenização de 1 a 10 salários mínimos". Nikolas "ensina" um passo a passo para resgatar o valor e "pede" aos interessados para clicar no link contido no post para iniciar o processo.

"Toque em saiba mais e consulte! Se você já usou o roxinho, saiba que você pode receber também", diz a legenda que acompanha a publicação, destacando a forma como o aplicativo do banco se tornou popularmente conhecido por conta de sua cor.

Por que é falso

Nubank alerta para tentativa de golpe. A instituição financeira afirmou que "criminosos se passam por portais de notícia com informações falsas" e que a tática "é golpe" (aqui). O Nubank orientou seus clientes a procurar os canais de comunicação oficiais do banco caso se deparem com notícias ou mensagens promocionais (aqui). "Cuidado com mensagens que chegam por WhatsApp, e-mail e outros aplicativos de conversas. Você também pode denunciar tentativas de golpes no Canal de Denúncias do Nubank (aqui, aqui e abaixo)", acrescentou o banco digital.