Trump não disse que Bolsonaro "não tem vergonha"; post usa tradução falsa

Por que é falso

Legenda traz tradução que não condiz com fala de Trump. Com o auxílio de uma busca reversa, é possível encontrar o vídeo original com as declarações do republicano. Trump participou de uma entrevista ao programa Jesse Watters Primetime, da Fox News, que foi ao ar em julho de 2024; portanto, antes da recente internação de Bolsonaro. Na época, o então candidato à Presidência dos EUA esteve ao lado de J.D. Vance, seu vice na chapa, e falou sobre a tentativa de assassinato que sofreu durante um comício: "Daquele telhado, era um tiro certeiro para o palco. Fiquei muito surpreso com isso" (aqui, em inglês). Em momento algum Trump citou Bolsonaro ou se referiu à política brasileira durante sua participação, ao contrário do que leva a crer a legenda usada pelas peças enganosas.

Não há registro de que Trump falou de Lula ou Bolsonaro recentemente. O UOL Confere pesquisou o site da Casa Branca (aqui) e o perfil de Trump no X (aqui) e não encontrou qualquer menção recente feita pelo presidente dos EUA sobre o brasileiro. Também não há registros sobre qualquer declaração de Trump a respeito do ex-presidente brasileiro na imprensa nos últimos dias (aqui).

Trump foi alvo de atentado durante comício. Em 13 de julho de 2024, o então candidato fazia um discurso na Pensilvânia quando foi atingido por um disparo que feriu sua orelha direita. Trump foi retirado do palco por seguranças. O suposto atirador, que não teve a identidade revelada, e um participante do evento morreram, de acordo com o Serviço Secreto dos EUA (aqui).

Bolsonaro passou por cirurgia no intestino e permanece internado na UTI. O ex-presidente foi levado a um hospital de Santa Cruz (RN) após sentir fortes dores abdominais durante visita à cidade no último dia 11. Em seguida, ele foi levado de helicóptero para Natal (RN) (aqui) e transferido na sequência para Brasília, onde está internado desde o dia 13 no hospital DF Star. Bolsonaro passou por uma cirurgia de 12 horas para tratar de um quadro de obstrução intestinal (aqui). Último boletim médico informa que ele permanece sob cuidados intensivos, mas com quadro clínico estável. Bolsonaro iniciou a ingestão de líquidos após 15 dias de jejum (aqui).

Viralização. Um post no Instagram tem mais de 18.800 visualizações até hoje.