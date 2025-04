"O Brasil virou um párea mundial até em um evento fúnebre? Todas as primeiras-damas presentes no enterro do Papa Francisco estavam posturadas e usando véu negro, menos uma, adivinhem qual?", diz um comentário da publicação.

Por que é falso

Janja usou véu durante funeral do papa Francisco. Embora a primeira-dama não tenha utilizado o adereço ao longo de toda a cerimônia, há registros de Janja usando o acessório, como nas fotos publicadas no Flickr oficial do presidente Lula (aqui e abaixo).

Imagem: Arte UOL sobre Divulgação/Ricardo Stuckert/PR

Código de vestimenta para mulheres recomenda uso do véu. De acordo com as orientações do Vaticano, os homens deveriam utilizar trajes escuros durante o funeral do papa Francisco. O uso de camisas brancas era permitido, desde que sob jaquetas. Meias, casacos, sapatos e guarda-chuvas também deveriam ser pretos. Para as mulheres, foi sugerido o uso de vestidos longos, véu e luvas, se elas assim o desejassem, todos na cor preta (aqui e aqui, em inglês).

Nem todas as primeiras-damas e autoridades femininas usaram véu. As primeiras-damas Brigitte Macron (França), Elke Büdenbender (Alemanha) e Olena Zelenska (Ucrânia) foram fotografadas sem o item durante a cerimônia (aqui, aqui, aqui, em inglês), assim como Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia (aqui). Brigitte foi criticada por supostamente quebrar o protocolo do Vaticano (aqui, em inglês).