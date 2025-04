Vídeos que prometem indenização para vítimas de fraude no INSS são falsos

O que diz o post

Uma das publicações traz um vídeo do jornalista César Tralli. Nele, um áudio atribuído ao jornalista explica como as vítimas da fraude no INSS supostamente podem agilizar os pedidos de ressarcimento: "O golpe já havia desviado mais de R$ 6 bilhões em valores indevidos de pessoas como você, sem que muita gente sequer soubesse. A parte boa? Agora esses valores estão sendo ressarcidos. Isso mesmo. O governo já começou a liberar os pagamentos para as vítimas desse golpe silencioso. Os valores variam entre R$ 2 mil e R$ 8 mil e você pode ser um dos beneficiários". A seguir, Tralli "orienta" o usuário a clicar no link contido no post para fazer uma consulta.

"Você pode ter sido uma das vítimas sem saber. Consulta gratuita disponível por tempo limitado. Veja se o seu nome está na lista. Toque em 'Saiba Mais' e faça a consulta agora mesmo!", diz um texto sobreposto ao vídeo.

Por que é falso

Ministério da Previdência alerta para tentativa de golpe. Em nota oficial, o órgão pede aos aposentados e pensionistas do INSS não acessarem "link enviado por e-mail, aplicativo de mensagem, ou outro meio, informando sobre 'ressarcimento de descontos de mensalidades associativas'. Os valores descontados no mês de abril ficarão retidos, conforme informado pela Controladoria-Geral da União (CGU), e serão devolvidos na folha de maio". O ministério também esclareceu que os ressarcimentos de valores anteriores a abril deste ano "serão avaliados por um grupo da Advocacia-Geral da União (AGU), que estudará a melhor forma de devolver o dinheiro" (aqui) e orientou consultar suas redes sociais oficiais em caso de dúvidas (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Vítimas são induzidas a pagar taxa para liberar indenização, que nunca é recebida. Ao clicar no link indicado pelas publicações enganosas, o usuário é levado para uma página que simula ser do governo federal. A vítima deve preencher um formulário com dados pessoais, como nome completo e CPF, e em seguida aguardar o cálculo do valor da suposta indenização. No site Reclame Aqui, pessoas se queixam que foram orientadas a pagar uma taxa para que o dinheiro fosse liberado, mas não receberam qualquer quantia (aqui e aqui).