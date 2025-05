Mulher que tentou agredir repórter da Band não é esposa de Gilmar Mendes

O que diz o post

"Itaipu, (R$ 37.000,00 por mês, para ir 6 vezes ao ano). *Onde vamos parar?*", diz o texto acima de um vídeo. As imagens são de uma entrevista de uma mulher a um repórter da Band, que lhe pergunta: "Pode ser legal, mas de certa forma também não é imoral diante da situação que a gente passa no país?". Irritada, ela responde: "Se você acha a Constituição federal imoral, problema seu". Em seguida, a mulher arranca o microfone da mão do repórter e tenta agredi-lo. Não há qualquer referência sobre quando ou onde o fato ocorreu.

"VERGONHA: ESPOSA DE GILMAR MENDES PERDE O CONTROLE! Quando questionada por um repórter da Band sobre sua nomeação vergonhosa em Itaipu, com um salário de R$ 37.000,00 pagos pelo povo, a esposa de Gilmar Mendes simplesmente perdeu a cabeça!", diz o texto que acompanha a publicação.

Por que é falso

Mulher que aparece em vídeo não é Guiomar Mendes. Com o auxílio de uma busca reversa, nota-se que o vídeo original foi publicado em 21 de dezembro de 2017. Trata-se de uma reportagem feita pelo repórter Ricardo Martins com Alice Ribeiro de Sousa, ex-procuradora-geral da Câmara de Vereadores de Uberlândia (MG). Ela se irritou com o jornalista da Band ao ser questionada sobre o reajuste de quase 20% nos salários dos vereadores da cidade mineira (aqui e abaixo), posteriormente suspenso pela Justiça (aqui). O episódio foi retratado por diversos veículos de imprensa na época (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).