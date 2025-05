Vídeo mostra celebração da Sexta-Feira Santa, não homenagem a Papa

Por que é falso

Vídeo não mostra funeral do papa. Em uma busca reversa de um frame do vídeo é possível localizar registros que mostram que a gravação aconteceu na Sexta-Feira Santa na procissão de uma igreja da Guatemala (confira aqui e aqui). Os vídeos foram publicados nas redes sociais entre os dias 18 e 19 de abril. Antes, portanto, da morte do papa. Francisco morreu na segunda-feira seguinte, dia 21 de abril.

Procissão é tradição da Igreja de "La Recolección". É possível encontrar registros do evento de anos anteriores, como em 2024 (aqui) e em 2023 (aqui). Nas imagens de 2022, as pessoas aparecem com máscaras no rosto (veja aqui). O evento é conhecido como "procissão do Cristo da Penitência" em espanhol.

Sepultamento do papa aconteceu em cerimônia fechada. No último sábado, o corpo de Francisco foi sepultado na Basílica Santa Maria Maggiore em uma cerimônia para familiares e clérigos.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 2.000 curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos e Reuters.