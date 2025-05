Trump não enviou comitiva para visitar Bolsonaro em hospital

O que diz o post

A publicação traz a seguinte mensagem: "visita Inesperavel". No título do vídeo no YouTube diz que "Trump visita Bolsonaro no hospital", embora a narração cite a visita de agentes.

Abaixo, um vídeo traz imagens de Trump em câmera lenta. Um narrador diz: "Bomba no cenário político nacional: Jair Bolsonaro acaba de receber uma visita inesperada e histórica em seu leito hospitalar, diretamente ligada ao atual presidente dos EUA, Donald Trump. Três agentes norte-americanos, enviados por Trump com missão especial estiveram hoje no hospital onde Bolsonaro segue em tratamento e trouxeram um recado direto do líder da maior potência mundial".

Segundo o narrador, Trump e Bolsonaro conversaram por cerca de três minutos em uma videoconferência. O vídeo traz críticas ao presidente Lula (PT) e a Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), insinuando que Trump "sabe de todas as chantagens". "O mundo inteiro vai saber o que está realmente por trás das decisões autoritárias que vem sendo tomadas no Brasil", acrescenta o narrador.

Por que é falso

Não há registro de suposta visita de comissão de Trump a Bolsonaro. Uma busca no Google tanto em inglês (aqui) como em português (aqui) não trazem qualquer resultado sobre uma possível vinda de agentes do governo norte-americano ao Brasil para visitar Bolsonaro. O fato teria ampla cobertura da imprensa nacional e internacional, caso fosse verdadeiro. Também não há fotos ou vídeos que comprovem a presença da referida comissão citada pelas publicações enganosas no hospital em que o ex-presidente ficou internado.