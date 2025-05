É falso que Lula e Moraes estão proibidos de entrar nos EUA

O conteúdo usa ainda a legenda "barrados nos Estados Unidos da América".

Por que é falso

Não existe registro de decisão como essa por parte dos EUA. Em uma busca por sites de notícias não foi possível encontrar nenhuma ação com este teor em português (aqui) ou em inglês (aqui). Caso fosse verdade, uma decisão como esta que afeta o presidente do país e um ministro da Suprema Corte, teria sido noticiado por veículos da imprensa.

Projeto de lei que pode barrar Moraes. Em fevereiro, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos EUA aprovou um projeto de lei que pode, em tese, barrar a entrada de Moraes no país. A lei deve passar ainda por votação na Câmara e no Senado, e não está em vigor. A ação é uma resposta de parlamentares conservadores contra decisões de Moraes que afetaram a rede social de Elon Musk. O projeto prevê a proibição de entrada no país de autoridades estrangeiras que tenham infringido a Primeira Emenda da Constituição dos EUA, que garante a liberdade de expressão.

Visita sobre combate ao crime organizado. O coordenador do escritório de sanções do Departamento de Estado dos EUA, David Gamble, está em visita ao Brasil. A viagem dele foi divulgada pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro como para tratar de sanções contra autoridades brasileiras, o que incluiria ações contra Moraes. Mas, segundo o colunista do UOL Jamil Chade, o governo Trump desmentiu a versão do deputado. A versão da embaixada dos EUA no Brasil não cita na lista de temas a serem tratados a questão defendida por Eduardo Bolsonaro. A viagem de Gamble havia sido organizada pelo governo brasileiro com o objetivo de estabelecer uma cooperação no combate ao crime organizado.

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 2.000 curtidas.