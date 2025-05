Bandeiras da Palestina no Vaticano são de 2023, e não no funeral do papa

"Hoje, durante o funeral sagrado do Papa em Roma, inúmeras bandeiras palestinas foram agitadas —uma violação chocante da santidade de um dos momentos mais importantes do cristianismo. Não é apenas um desrespeito —é um sinal doloroso de como parte do mundo cristão parece ter perdido o respeito por si próprio", diz um texto que acompanha a publicação.

Por que é falso

Vídeo não é do funeral do papa Francisco. Com o auxílio de uma busca reversa, é possível verificar que as cenas foram gravadas em dezembro de 2023 (aqui e abaixo); portanto, antes da morte do pontífice. O registro foi feito durante a mensagem de Natal do papa Francisco aos fiéis.

Palestinian flags in full display on Christmas Day in St. Peter's Square, Rome, as Pope Francis declared that murdered children in Gaza are the Baby Jesuses of today. (Video not mine) pic.twitter.com/Sm8Xs8CV9c -- Paolo Mossetti (@paolomossetti) December 25, 2023

Pontífice pediu cessar-fogo em Gaza. Na mensagem Urbi et Orbi daquele ano, o papa Francisco citou o profeta Isaías para suplicar pelo fim de diversos conflitos pelo mundo, como o ocorrido em Gaza. "Isaías, que profetizara o Príncipe da paz, deixou escrito que virá um dia em que 'uma nação não levantará a espada contra outra'. (...) Com a ajuda de Deus, esforcemo-nos para que se aproxime esse dia! (...) Aproxime-se em Israel e na Palestina, onde a guerra abala a vida daquelas populações. Trago no coração a dor pelas vítimas do execrável atentado de 7 de outubro passado, e renovo um premente apelo pela libertação de quantos se encontram ainda reféns. Suplico que cessem as operações militares, com o seu espaventoso rasto de vítimas civis inocentes, que se ponha remédio à desesperada situação humanitária, possibilitando a entrada das ajudas. Não se continue a alimentar violência e ódio, mas avance-se no sentido duma solução para a questão palestina, através de um diálogo sincero e perseverante entre as partes, sustentado por uma forte vontade política e pelo apoio da comunidade internacional. Irmãos e irmãs, rezemos pela paz na Palestina e em Israel" (aqui).

Papa condenou mortes de crianças em guerras. Ainda em seu discurso, o pontífice comparou as crianças mortas em conflitos a "pequenos Jesus de hoje, cuja infância é devastada pela guerra". Além de Gaza, o líder da Igreja Católica também pediu pela paz na Síria, no Iêmen, na Ucrânia, na Armênia, no Azerbaijão e na região do Sahel africano (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).