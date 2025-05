Vídeo mostra procissão na Espanha, e não ritual satânico em funeral do papa

Cruz de São Pedro é invertida. Nas últimas décadas, a cruz invertida ficou associada ao satanismo e como representação do demônio, o que explica a referência feita pelas publicações enganosas a um possível "ritual satânico" no funeral do papa Francisco. Seu significado original, porém, é diferente: conta-se que Pedro, o primeiro papa da Igreja Católica, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo por não se achar digno de morrer na mesma posição que Jesus Cristo (aqui e aqui). A Cruz de São Pedro, ou Cruz Petrina, está presente na capa usada pela Confraria Califórnia.

Galo é referência à profecia de Jesus a Pedro. A ave estampada nos trajes da Confraria Califórnia simboliza as três vezes nas quais Pedro negou conhecer Jesus, em episódio retratado no Novo Testamento: "Pedro recordou-se da palavra do Senhor, quando lhe disse: 'Antes de o galo cantar, negar-Me-ás três vezes'. E, vindo para fora, chorou amargamente" (aqui).

Conclave começa na quarta. A partir do dia 7, os cardeais reunidos no Vaticano iniciam o processo para a escolha do novo líder da Igreja Católica (aqui). Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, morreu aos 88 anos no último dia 21 após sofrer um AVC e insuficiência cardíaca (aqui). O pontífice argentino foi sepultado na basílica Santa Maria Maggiore, em Roma, no dia 26, em cerimônia acompanhada por diversas autoridades mundiais e milhares de fiéis (aqui).

Este conteúdo também foi checado pela AFP, Aos Fatos e Reuters.

