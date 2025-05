Vídeo de 'luz misteriosa' no velório do papa Francisco foi criado por IA

"LUZ MISTERIOSA SURGE NO CÉU DURANTE VELÓRIO DO PAPA FRANCISCO E INTRIGA FIÉIS", diz o texto que acompanha a postagem. "Uma luz misteriosa apareceu no céu sobre a Basílica de São Pedro durante a cerimônia de velório do Papa Francisco, causando comoção entre os fiéis presentes e reacendendo o debate sobre sinais celestiais ligados a momentos espiritualmente significativos", completa a mensagem.

Por que é falso

Vídeo foi criado por inteligência artificial. Por meio de uma busca reversa, verifica-se que o conteúdo foi publicado originalmente em 23 de abril, dois dias após a morte do papa Francisco. A postagem contém um aviso destacado pelo autor do vídeo: "Marcado pelo criador como gerado por IA" (aqui e abaixo). "Isto poderia ser a visão de um FANI (Fenômeno Aéreo Não Identificado) ou de um OVNI (Objeto Voador Não Identificado) na Cidade do Vaticano, Roma, Itália?", diz a legenda da postagem.

Autor se identifica como "artista de IA". Na descrição do seu perfil watcherkid, o criador do conteúdo original se define como um "artista de IA e Blender", referindo-se ao software de código aberto para a criação de animações em 2D e 3D (aqui). Trata-se do mesmo programa utilizado em Flow, filme vencedor do Oscar de Melhor Animação em 2025 (aqui).

Perfil tem outros vídeos simulando objetos misteriosos pelo mundo. O autor criou uma série de conteúdos mostrando supostas aparições de objetos não identificados em várias regiões do planeta, como Alasca (aqui), Califórnia (aqui), Havaí (aqui) e Vancouver (Canadá) (aqui).