Vídeo em que Trump chama Lula de 'palhaço corrupto' foi criado por IA

Perfil publicou outros vídeos gerados por IA com críticas a Lula. O mesmo usuário tem outros conteúdos semelhantes, nos quais altera discursos de Trump, Jair Bolsonaro e do presidente russo Vladimir Putin com falas depreciativas sobre o petista. Também há vídeos manipulados de Lula insinuando que o presidente defenderia a corrupção no país.

Conteúdo foi criado por IA. O UOL Confere submeteu o vídeo à análise do Hive Moderation, programa especializado na identificação de manipulação digital. A ferramenta apontou 99,9% de possibilidade de o áudio ter sido adulterado com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial (abaixo).

Vídeo original de discurso de Trump é de 2022. Nas peças desinformativas, é possível ver as letras "AFPI" em um painel localizado atrás de Trump. Em uma busca no Google a partir destes elementos, foi possível encontrar o contexto verdadeiro das imagens. Em julho de 2022, Trump discursou em um evento do AFPI (America First Policy Institute), em Washington, e abordou temas como a invasão ao Capitólio, imigração e inflação. Em momento algum ele fala sobre Lula ou o Brasil (aqui, aqui e abaixo, em inglês). Na época, Trump já havia deixado a presidência dos EUA após encerrar seu primeiro mandato, e quem governava o Brasil naquele período era Bolsonaro.

Viralização. Um post no Instagram tinha 7.300 curtidas até hoje.