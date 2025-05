Campanha que pede doações para menina Maria Eduarda é falsa e leva a golpe

No Facebook, usuários alertam para golpe Imagem: Reprodução

Vaquinha virtual tem meta de arrecadação de R$ 55 mil. Ao clicar no link indicado, o usuário é levado para a página de uma vaquinha virtual, criada em 22 de abril. Na descrição, uma pessoa que se diz chamar Daniela se apresenta como a mãe de Maria Eduarda. Ela relata que a família não tem condições de custear o tratamento da criança, que teria quatro anos, e reforça o pedido por doações. A meta é de R$ 55 mil, com R$ 27.170,15 já arrecadados de 994 apoiadores. Enquanto o usuário navega pelo site, mensagens piscam na tela supostamente indicando novas doações feitas de R$ 50 ou R$ 100; o valor total arrecadado, porém, permanece inalterado. Há vários links espalhados pela página com a frase "Quero ajudar", para que os interessados realizem os donativos (abaixo).

Vaquinha falsa aponta novas doações, mas valor arrecadado não muda Imagem: Reprodução

Instituto que publicou suposta campanha não aparece em lista de ONGs. Em sua descrição nas redes sociais, o órgão responsável pelas peças desinformativas diz ser uma ONG. Porém, uma busca pelo nome da entidade no Mapa das Organizações da Sociedade Civil, que é gerido pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) (aqui) não traz qualquer resultado.

Bispo e página responsável por publicação não comentaram caso. O UOL Confere tentou entrar em contato com o bispo Bruno Leonardo e com a página que publicou a suposta campanha, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Epidermólise bolhosa é uma doença genética e hereditária rara. Ela provoca a formação de bolhas pelo corpo mesmo com um mínimo atrito. As crianças afetadas por esta condição são conhecidas como "crianças borboleta", por conta da fragilidade da pele. A doença atinge tanto homens como mulheres, de todas as etnias e faixas etárias. Estima-se que 500 mil pessoas tenham a doença pelo mundo; 802 delas foram diagnosticadas no Brasil (aqui).