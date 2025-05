PF não disse que fraude no INSS é de R$ 90 bi; consignados são investigados

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Publicações usam um trecho recortado do programa Conexão GloboNews do dia 5 de maio de 2025 em que Daniela Lima afirma que a investigação sobre fraude no INSS também chega aos empréstimos consignados. Segundo a jornalista, em 2023 a movimentação com empréstimos dentro do INSS chegou a R$ 90 bilhões.

Os posts compartilham essa fala para afirmar de forma equivocada que o montante da fraude no INSS seria de R$ 90 bilhões.

Por que é distorcido

R$ 90 bilhões é o valor total de empréstimos consignados feitos em 2023. No programa e também na reportagem publicada no blog de Daniela Lima no g1, está especificado que este valor é sobre todas as negociações feitas naquele ano, e que é preciso depurar o que foi autorizado pelos beneficiários e o que não foi (leia aqui). Segundo a jornalista, de acordo com auditoria do TCU, em 2023 foram registradas mais de 35 mil reclamações de empréstimos liberados indevidamente, sem solicitação do beneficiário.