Em vídeo, aliado se referia à posse de Trump, e não à comissão no Brasil

Pfaff se referia à posse de Trump. Uma busca no Google pelos nomes de Pfaff e de Van Hattem (aqui) leva a reportagens sobre um encontro entre deputados brasileiros e o líder conservador em Washington. Jair Bolsonaro também participou do evento via videoconferência (aqui e abaixo). A reunião ocorreu no dia 19, véspera da posse de Trump para seu segundo mandato como presidente (aqui). Portanto, quando Pfaff fala da importância do dia de "amanhã", refere-se à mudança na Casa Branca.

Deputados brasileiros que estão em Washington participaram de uma reunião neste domingo (19) com o presidente do Conservative Caucus, um bloco conservador dos EUAs, Jim Pfaf. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi incluído no encontro por uma chamada de vídeo.



@juliachaib pic.twitter.com/pGNKj4JSct -- Folha de S.Paulo (@folha) January 20, 2025

Comitiva do governo dos EUA chegou ao Brasil nesta semana. O grupo, liderado por David Gamble, chefe interino da Coordenação de Sanções do governo dos EUA, desembarcou em Brasília para uma série de reuniões para discutir sobre organizações criminosas transnacionais, conforme divulgou a embaixada norte-americana no Brasil (aqui). O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que a comissão trataria de punições a autoridades brasileiras, mas foi desmentido pelo governo Trump (aqui).

Viralização. Até hoje, uma postagem no Instagram tem mais de 16,5 mil curtidas.

Este conteúdo também foi checado por Aos Fatos e Reuters.