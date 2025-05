Vídeo mostra Macron segurando lenço de papel, e não papelote de cocaína

"No caminho de volta de Kyiv, jornalistas entraram inesperadamente na cabine dos líderes. O assessor alemão Merz escondeu uma colher usada para coc4ína, enquanto o presidente francês Emmanuel Macron ocultou um pacote que parecia conter uma substância ilegal", diz a postagem, insinuando que havia drogas em cima da mesa de reunião e o líder francês estaria tentando escondê-las.

Por que é falso

Macron segura lenço descartável. O governo francês esclareceu que o presidente estava segurando um lenço de papel, e não um papelote de cocaína, como afirmam as publicações enganosas. "Quando a unidade europeia incomoda, a desinformação chega ao ponto de fazer com que um simples lenço seja transformado em droga. Essa informação falsa foi divulgada pelos inimigos da França, tanto dentro do país quanto no exterior. Fiquem atentos à manipulação da informação", alertou a presidência da França (aqui e abaixo, em francês).

Quand l'unité européenne dérange, la désinformation va jusqu'à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue.



Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l'extérieur comme à l'intérieur. Vigilance face aux manipulations. pic.twitter.com/r62piC4jro -- Élysée (@Elysee) May 11, 2025

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia compartilhou desinformação. Maria Zakharova usou o Telegram para espalhar a publicação falsa. A porta-voz afirmou que o vídeo compartilhado pelas peças enganosas "eram uma evidência" de que os três líderes haviam consumido drogas durante a viagem à Ucrânia e se esqueceram de remover os objetos usados para isso (aqui e aqui, em inglês).

Partido de extrema direita francesa questionou gesto de Macron. No X (antigo Twitter), o Debout la France, partido de extrema direita da França, ironizou o caso: "Mas o que Emmanuel Macron esconde com ar de adolescente pego no flagra?" (aqui e abaixo, em francês). Nicolas Dupont-Aignan, líder do partido, também reagiu em tom debochado ao esclarecimento feito pelo governo francês. "Obrigado ao Eliseu [sede do governo francês] por nos ensinar que um simples lenço levou à hilaridade geral de Macron, Starmer e Merz, apesar de uma guerra trágica com mais de um milhão de vítimas. Que honra ser chamado de inimigo da França por aquele que não tem mais vergonha de nada e levou nosso país à ruína" (aqui e abaixo, em francês).