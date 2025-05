Papa Leão 14 não rezou por Bolsonaro em primeira missa nem 'fez o L'

Um vídeo mescla imagens de Bolsonaro com as de Leão 14. Um narrador diz que "durante a homilia o mundo presenciou um momento inesperado e profundamente comovente", com Leão 14 supostamente declarando que rezava pelos "líderes que defendem a liberdade religiosa mesmo diante da perseguição", citando Bolsonaro, que teria "caído em lágrimas" ao tomar conhecimento do gesto.

A outra postagem mostra o pontífice supostamente fazendo a letra L, gesto relacionado aos apoiadores de Lula, com a mão direita. "Vamos ver quanto tempo vai demorar para os bolsominions chamarem o novo Papa de comunista...", diz uma mensagem sobreposta à imagem.

Por que são falsos

Papa não citou Bolsonaro em missa. Em sua primeira celebração após ser nomeado como sucessor de Francisco, Leão 14 não mencionou Bolsonaro em momento algum, como se verifica na transcrição completa da missa (aqui, em inglês).

Leão 14 fez alerta contra 'ateísmo prático'. O novo pontífice celebrou sua primeira missa na manhã de sexta. Na homilia, fez um apelo direto à autenticidade da fé cristã e denunciou o que chamou de 'ateísmo prático', uma forma de viver como se Deus não existisse, mesmo entre os batizados. Ele ainda criticou a forma como Jesus é tratado em muitos círculos sociais, como se fosse "um simples líder carismático ou um super-homem" (aqui).

Bolsonaro, familiares e imprensa não mencionaram suposta mensagem do papa. Não há qualquer registro nas redes sociais do ex-presidente (aqui, aqui, aqui e aqui), da esposa Michelle (aqui) e dos filhos Carlos (aqui e aqui), Eduardo (aqui e aqui), Flávio (aqui e aqui) e Jair Renan (aqui) sobre a suposta citação feita por Leão 14, como afirmam as publicações enganosas. Da mesma forma, nenhum veículo de imprensa nacional (aqui) ou internacional (aqui) noticiou o fato, que certamente teria repercussão mundial caso fosse verdadeiro.