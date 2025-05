Lady Gaga não disse que a "bandeira do Brasil jamais será vermelha"

Por que é falso

Texto lido pela cantora era um agradecimento aos fãs brasileiros. Na carta, a norte-americana agradeceu o carinho do público e explicou o motivo que fez ela demorar para voltar ao país (aqui). Lady Gaga não fez qualquer menção a frase citada no post da desinformação, como é possível observar no vídeo abaixo.

Presença de Lady Gaga no Brasil foi marcada por desinformação nas redes sociais. O UOL Confere checou outro conteúdo sobre o show (aqui), assim como outros veículos (aqui, aqui, aqui). O fato de ela ter usado roupas com as cores da bandeira nacional foi falsamente associado a um suposto apoio a Bolsonaro. Mas ela abriu a apresentação com um vestido vermelho (aqui).

Lady Gaga tem histórico de apoiar democratas. A cantora se apresentou na posse de Joe Biden cantando o Hino Nacional dos Estados Unidos em 2021. Durante as eleições de 2020, ela declarou apoio ao democrata. "Estou votando pela América, isto é, estou votando em Joe Biden", disse a cantora em vídeo publicado no X em outubro de 2020. Em 2023, Lady Gaga foi convidada por Biden para ser co-presidente do Comitê Presidencial de Artes dos EUA (aqui). O Comitê foi dissolvido pelo presidente Donald Trump este ano (aqui, em inglês).