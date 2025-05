Diretor-geral da PF não disse que Lula e STF mandaram matar Bolsonaro

O que diz o post

Uma publicação com as fotos de Bolsonaro e do ex-diretor geral da PF Paulo Maiurino é compartilhada com o seguinte texto: "Diretor-geral delegado da Polícia Federal acaba de afirmar quem mandou matar Jair Bolsonaro foi Lula com o STF. Entendeu agora porque querem controlar as redes sociais?".

Por que é falso

Inquérito arquivado e sem mandante. Em junho do ano passado, a Polícia Federal concluiu que apenas uma pessoa foi responsável pelo ataque contra Bolsonaro durante a campanha eleitoral em 2018: Adélio Bispo, que está preso. De acordo com a corporação, o relatório final foi apresentado após solicitação do Ministério Público Federal. A PF se manifestou pelo arquivamento do inquérito policial (aqui).

Homem da foto era diretor-geral durante governo Bolsonaro. Paulo Maiurino foi nomeado diretor-geral da PF em abril de 2021 e foi exonerado em fevereiro de 2022. O atual diretor-geral da PF é Andrei Rodrigues (aqui).

Desinformação antiga. Em 2021, um perfil falso no Twitter publicou que havia um conluio entre Lula e membros do STF para assassinar Bolsonaro. A desinformação foi checada pelo Projeto Comprova, e a PF desmentiu a alegação falsa.