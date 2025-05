Fernanda Montenegro teve pensão suspensa entre 2019 e 2022, não com Lula

Ação na Justiça pede ressarcimento de R$ 344 mil. Fernanda Montenegro recebe aposentadoria por tempo de contribuição e pensão pela morte do marido, o também ator Fernando Torres. Os benefícios não pagos estão em torno de R$ 334 mil; a atriz ainda pede mais R$ 10 mil de indenização por danos morais (aqui).

Procedimentos para "prova de vida" mudaram em 2023. O INSS esclareceu que o processo continua obrigatório e ocorre todo ano, conforme estabelecido pela Lei nº 8.212/91 (aqui). Porém, não há mais a obrigatoriedade de o segurado comparecer a uma agência bancária ou do INSS. O órgão realiza a comprovação a partir do cruzamento de dados com bases governamentais para checar a condição do beneficiário. O instituto reforça que não haverá bloqueio de benefícios por falta de "prova de vida" (aqui).

Fernanda Montenegro não comentou caso. O UOL Confere entrou em contato com a assessoria de imprensa da atriz, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Fraude no INSS desviou R$ 6,3 bilhões. Segundo balanço do INSS, pelo menos 9 milhões de beneficiários tiveram dinheiro descontado ilegalmente. A irregularidade envolvia a cobrança de uma mensalidade associativa (aqui). O escândalo provocou a demissão de Alessandro Stefanutto, presidente do INSS (aqui), e a queda de Carlos Lupi, ministro da Previdência (aqui). Hoje, no primeiro dia de consulta a descontos, o aplicativo e o site "Meu INSS" apresentaram instabilidade (aqui).

Viralização. Uma postagem no Threads tem 2.900 curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado pelo Estadão Verifica.