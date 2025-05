Não existem evidências de que Janja viajou com 200 malas para a Rússia

Janja viajou dias antes de Lula. A primeira-dama foi à Rússia a convite do governo russo. Ela cumpriu agendas entre os dias 3 e 7 de maio, antes da chegada do presidente Lula (aqui). Janja participou de encontros com alunos e professores de língua portuguesa em universidades, visitou o Kremlin, o Teatro Bolshoi, o Museu Hermitage e assistiu o balé Lago dos Cisnes. Ela também se reuniu com reitores de universidades, esteve com a vice-governadora de São Petersburgo, Irina Potekhina, e com o governador, Alexander Beglov. Os compromissos constam na agenda pública da primeira-dama (aqui). Lula chegou à Rússia no dia 7 de maio.

