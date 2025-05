Bolsonaro distorce sobre 8/1, condenações no TSE e caso Adélio Bispo

FALSO. Imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto, que podem ser consultadas publicamente (aqui), mostram que a invasão e a depredação das sedes dos Três Poderes começaram por volta das 15h, somente após a chegada de uma grande quantidade de manifestantes no local (aqui). Bolsonaro repete o discurso de que os atos antidemocráticos "foram uma arapuca da esquerda" (aqui), alimentando boatos de que os ataques foram uma "armação" de Lula e de militares, desinformações que já foram checada (aqui e aqui).

Condenações no TSE

No momento, estou inelegível por duas ações. Uma, porque me reuni com embaixadores. E só me reuni com embaixadores porque dois meses antes o ministro Fachin se reuniu com embaixadores também.

FALSO. Não é verdade que o simples ato de se reunir com os embaixadores provocou a inelegibilidade de Bolsonaro. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) declarou o ex-presidente inelegível a partir de duas ações (aqui). Na primeira, Bolsonaro foi condenado por atacar, sem provas, a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro durante o citado encontro com os embaixadores. A reunião foi transmitida pela TV Brasil (aqui). Neste caso, ele foi condenado pela prática de abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação nas eleições. Na segunda condenação, em outubro de 2023, o tribunal condenou Bolsonaro e o general Walter Braga Netto, candidato a vice na chapa, por abuso de poder e uso eleitoral das comemorações do Bicentenário da Independência, em 7 de Setembro de 2022 (aqui).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dá entrevista ao UOL, em Brasília Imagem: Kleyton Amorim/UOL