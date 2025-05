Imagens de ex-GSI no 8/1 não foram vazadas nem provam 'armação' de Lula

Abaixo, há um vídeo que mostra uma reportagem veiculada pela CNN Brasil, mas sem informar a data em que ela foi ao ar. Nela, são exibidas imagens de câmeras do Palácio do Planalto durante os ataques de 8 de janeiro de 2023. Algumas delas são da ação de membros do GSI, entre eles Gonçalves Dias, que não teriam coibido os manifestantes - daí a conclusão das peças enganosas de que a passividade dos agentes provaria a "armação".

Por que é falso

Imagens de câmeras do Planalto no 8/1 são públicas. Os vídeos do circuito interno do Planalto, cedidos à CPI do 8/1, são públicos e podem ser consultados por qualquer um, ao contrário do que afirmam as peças enganosas (aqui).

Reportagem da CNN Brasil foi ao ar três meses após ataques. Por meio de uma busca reversa, verifica-se que a reportagem utilizada pelas publicações desinformativas foi veiculada em 19 de abril. Em momento algum a reportagem cita Lula ou levanta qualquer suspeita de envolvimento do presidente nos atos golpistas. Também não há qualquer elemento que permita concluir que a ação dos membros do GSI estaria ligada a uma suposta "armação" (aqui e abaixo).

0:00 / 0:00

Gonçalves Dias pediu demissão no mesmo dia em que imagens suas foram exibidas. O então ministro do GSI deixou o cargo logo após a divulgação do vídeo em que ele aparece interagindo com os manifestantes dentro do Planalto (aqui). O general explicou que chegou ao local após a invasão e estava auxiliando na prisão de bolsonaristas quando foi filmado pelas câmeras de segurança (aqui).