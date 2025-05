Imagem de Bolsonaro com 'Careca do INSS' em motociata foi gerada por IA

Em comparação com foto real (e), imagem usada em posts enganosos (d) tem dedo distorcido de Bolsonaro (azul), ausência de logotipo da Honda (vermelho) e terceiro retrovisor em moto (amarelo) Imagem: Arte UOL Confere sobre Reprodução/Marcus Reis/O Convergente e Reprodução

Bolsonaro e Antunes não estiveram juntos em motociata. Uma pesquisa no Google (aqui) não traz qualquer resultado, seja em reportagens publicadas pela imprensa ou fotos, sobre uma suposta participação do ex-presidente e do lobista em alguma motociata. Os resultados trazem apenas checagens de agências verificadoras desmentindo as postagens enganosas.

Empresário doou R$ 1 para campanha de Bolsonaro em 2022. O nome e o CPF de Antunes constam no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) como um dos doadores da campanha à reeleição do ex-presidente. Segundo o tribunal, a doação foi feita em 12 de setembro de 2022. O valor simbólico foi uma estratégia adotada pelos apoiadores de Bolsonaro em uma espécie de "contagem paralela" de votos (aqui).

Polícia Federal apontou Antunes como intermediário de fraudes. Investigações da PF indicam que Antunes, conhecido como "Careca do INSS", recebeu R$ 53,88 milhões de associações envolvidas no esquema. Ele ainda fez repasses milionários para servidores do órgão suspeitos de participação nos crimes. Segundo a polícia, o empresário é "epicentro da corrupção ativa" (aqui).

Esquema desviou R$ 6,3 bilhões do INSS. Pelo menos 9 milhões de beneficiários tiveram dinheiro descontado ilegalmente entre 2019 e 2024, de acordo com levantamento do órgão. A irregularidade envolvia a cobrança de uma mensalidade associativa (aqui). O escândalo provocou as demissões de Alessandro Stefanutto, presidente do INSS (aqui), e de Carlos Lupi, ministro da Previdência (aqui). Até a tarde de ontem, quase 500 mil pessoas procuraram o INSS para pedir o ressarcimento dos descontos indevidos (aqui). O caso gerou discussões entre partidos de esquerda e direita, que tentam empurrar a culpa pelo escândalo para as gestões de Bolsonaro e Lula (aqui).

Este conteúdo também foi checado pela AFP, Aos Fatos e Reuters.