Lady Gaga não apoiou Bolsonaro nem Moraes deu 48 horas para ela se explicar

Em outro post, com um vídeo da apresentação, a cantora está de amarelo e os dançarinos usam camisas do Brasil. "Alexandre de Moraes deu 48 horas para Lady Gaga explicar o suposto apoio ao Bolsonaro em show no Brasil", afirma a postagem.

Por que é falso

Não existe nenhuma ação no STF que cite Lady Gaga. Uma busca no sistema da corte por Stefani Joanne Angelina Germanotta, nome de batismo da cantora, não trouxe nenhum processo (aqui). Em nota, a assessoria de imprensa do Supremo disse que a "informação não procede".

Lady Gaga não deu declaração de apoio a Bolsonaro. As imagens que circulam nos posts desinformativos mostram parte da performance musical da artista com trajes com a cor da bandeira do Brasil, como é comum nos shows dela em homenagem aos países onde se apresenta. Em nenhum momento da apresentação ela citou Bolsonaro, como é possível observar na íntegra (aqui).

Presença de Lady Gaga no Brasil foi marcada por desinformação nas redes sociais. O UOL Confere checou outros conteúdos sobre o show (aqui e aqui), assim como outros veículos (aqui, aqui, aqui). O fato de ela ter usado roupas com as cores da bandeira nacional foi falsamente associado a um suposto apoio a Bolsonaro. Mas ela abriu a apresentação com um vestido vermelho (aqui)

Lady Gaga tem histórico de apoiar democratas. A cantora se apresentou na posse de Joe Biden cantando o Hino Nacional dos Estados Unidos em 2021. Durante as eleições de 2020, ela declarou apoio ao democrata. "Estou votando pela América, isto é, estou votando em Joe Biden", disse a cantora em vídeo publicado no X em outubro de 2020. Em 2023, Lady Gaga foi convidada por Biden para ser co-presidente do Comitê Presidencial de Artes dos EUA (aqui). O Comitê foi dissolvido pelo presidente Donald Trump este ano (aqui, em inglês).