Campanha que pede doações para menina Isabela é falsa e leva a golpe

Vaquinha virtual pretende arrecadar R$ 25 mil. Ao clicar no link indicado pela suposta campanha, o usuário é levado para a página de uma vaquinha virtual criada em 18 de maio. Na descrição, uma pessoa que se diz chamar Ana Paula se apresenta como mãe de Isabela. Ela conta que a criança tem nove anos e sofre com as constantes dores pelo corpo. "Só os curativos custam mais de R$ 2.000 por mês", diz, reforçando o pedido por donativos. A meta é de R$ 25 mil, com R$ 240 arrecadados com nove doadores. Há um botão com a frase "Quero ajudar" para que os interessados façam suas doações (abaixo).

Vaquinha virtual de suposta campanha para ajudar Isabela tem meta de R$ 25 mil Imagem: Reprodução

Página responsável por publicação não comentou caso. O UOL Confere entrou em contato com o autor da suposta campanha, mas não obteve retorno. O texto será atualizado caso haja uma resposta.

Epidermólise bolhosa é doença genética e hereditária rara. Homens e mulheres, de todas as etnias e faixas etárias, podem ser acometidos pela doença. As crianças atingidas por ela se tornaram conhecidas como "crianças borboleta" por conta da fragilidade da pele. Estima-se que pelo menos 500 mil pessoas no mundo todo tenham a doença, que provoca a formação de bolhas mesmo com um atrito mínimo. No Brasil, foram diagnosticados 802 casos (aqui).

Posts usam campanhas falsas para ajudar crianças doentes para aplicar golpes. Outras publicações semelhantes tentam induzir as pessoas a fazer doações para crianças com doenças graves ou raras, mas na verdade são golpes. São os casos das postagens para arrecadar donativos para a menina Maria Eduarda (aqui) e o garoto Isaac (aqui), ambas desmentidas pelo UOL Confere.

Viralização. Uma postagem no Facebook tinha mais de 1,6 milhão de visualizações, 33 mil curtidas e 1.100 comentários até hoje.