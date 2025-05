Post que promete CNH Social Digital é falso e tenta aplicar golpe

Detrans alertam para golpe. Alguns órgãos estaduais alertaram sobre as tentativas de fraude usando a CNH Social, como os Detrans do Rio Grande do Sul (aqui e abaixo) e da Paraíba (aqui e abaixo). Eles orientam os interessados a não clicar em links suspeitos e a não fornecer dados pessoais, além de ressaltar que o programa é gratuito.

Posts enganosos levam a site que simula página do governo. As publicações levam a um site com aparência semelhante ao g1 e que contém uma suposta reportagem publicada pelo portal. A matéria falsa induz o interessado a clicar em um botão com a frase "Solicite agora", que leva a uma página que simula ser do governo federal. Nela, um texto reforça a promessa de que o benefício é gratuito e pede que o usuário preencha um formulário com seus dados pessoais, como CPF, nome, telefone e e-mail. Após este processo, é exibido nome de uma autoescola que teria uma vaga, com a necessidade de agendamento de exame médico e psicotécnico. Nesta etapa, aparece uma mensagem de que é preciso pagar uma taxa via pix de R$ 58,71 para "evitar solicitações indevidas".

Vítimas não recebem documento mesmo após pagamento. No site Reclame Aqui, usuários relatam que, mesmo pagando o valor exigido pelas publicações enganosas, não obtiveram a CNH Social. Eles também se queixam de que o site em que fizeram o pedido saiu do ar e, com isso, não conseguem pedir o reembolso da quantia gasta (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Este conteúdo também foi checado pelo g1.