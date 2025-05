Partido de André Ventura não venceu eleições em Portugal em 2025

Por que é falso

O partido de André Ventura não venceu a eleição de 2025. O Chega ficou em terceiro lugar elegendo 58 parlamentares. O partido com mais assentos no Parlamento foi a Aliança Democrática (AD), coligação de centro-direita do atual primeiro-ministro, Luís Montenegro. A AD elegeu 89 representantes, enquanto o Partido Socialista e o Chega ficaram empatados com 58 cada um.

22% dos votos. O percentual de votos de cada partido foi, respectivamente, 32,72% para a AD, 23,38% para o Partido Socialista e 22,56% para o Chega.

Fala de André Ventura aconteceu durante eleição de 2024. É a terceira vez em três anos que os portugueses vão às urnas. A declaração do líder do Chega sobre proibir a entrada de Lula em Portugal aconteceu em março de 2024, durante a eleição daquele ano. Na ocasião, o Chega também ficou em terceiro lugar. Confira a declaração abaixo:

0:00 / 0:00

Outro vídeo enganoso usa o recorte de um debate de 2024. A declaração de Ventura em que ele diz "quem apoiou um presidente do Brasil que esteve preso por corrupção, numa prisão do Brasil, não foi o Bolsonaro, foi o Lula da Silva, que vocês aplaudiram com cravos vermelhos no Parlamento" aconteceu durante o debate com Rui Tavares, do partido Livre, em fevereiro do ano passado. Confira abaixo a partir do momento 22min15: