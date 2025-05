Vídeo em que Maduro fala em renunciar é falso e foi criado por IA

Publicações nas redes sociais enganam ao compartilhar um vídeo no qual o ditador Nicolás Maduro supostamente declara que renunciará à Presidência da Venezuela e entregará o cargo para Edmundo González.

O conteúdo foi criado com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial. Não há qualquer registro de uma possível intenção de Maduro em deixar o poder na Venezuela.

O que diz o post

A publicação contém um vídeo no qual Maduro supostamente faz o seguinte discurso em espanhol: "Decidi entregar o poder a Edmundo González neste 29 de maio. Pela paz e pela tranquilidade dos venezuelanos renuncio ao poder". Na sequência, um narrador, também em espanhol, afirma que as declarações "foram feitas em cadeia nacional", com o líder venezuelano ressaltando que "seu ciclo havia terminado e que seu gesto represente uma nova etapa para o país".