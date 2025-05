Trump não chamou Lula de 'desastre total'; vídeo foi criado por IA

Não há registro de Trump dizendo que Lula é "desastre total". Uma busca no Google tanto em português (aqui) como em inglês (aqui) com trechos do discurso falso do presidente norte-americano não traz qualquer resultado, a não ser desmentidos feitos por agências de checagem de informação. Se fosse verdadeiro, o caso certamente teria ampla cobertura da imprensa dos EUA, brasileira e internacional, além de causar uma grande repercussão entre os governos dos dois países. Também não há registros de qualquer menção recente a Lula no site da Casa Branca (aqui, em inglês).

